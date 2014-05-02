Количественный анализ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка92 просмотра
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Необходимо написатьколичественный анализ статей, оформить в диаграммы. Объем 2-3 страницы. Качественный анализ уже есть, поэтому нет необходимости делать анализ, его нужно сформулировать и оформить! + Доработать Введение в дипломной работе (замечания руководителя скорректированы).

Работы немного! Срок исполнения - не более 2-3-ех дней!

10 лет назад
ludmila_shoniya
56 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад