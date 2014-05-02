Курсовая по маркетингу

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тема: Разработка комплексных мероприятий для эффективного продвижения продукта на рынке
на примере организации "Атлантис", г. Тольятти.
ООО «Атлантис» осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация автомобилей и запасных частей к ним;
- изготовление запасных частей и другой собственной продукции и ее реализация;
- гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей;
- оказание услуг гражданам, предприятиям, организациям в предпродажной подготовке, техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей.
В настоящее время приоритетным видом деятельности ООО «Атлантис» является торговля запасными частями к легковым автомобилям ВАЗ
30-35 стр. антиплагиат 75%
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