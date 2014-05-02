Курсовая по маркетингу

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тема: Разработка комплексных мероприятий для эффективного продвижения продукта на рынке

на примере организации "Атлантис", г. Тольятти.

ООО «Атлантис» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация автомобилей и запасных частей к ним;

- изготовление запасных частей и другой собственной продукции и ее реализация;

- гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей;

- оказание услуг гражданам, предприятиям, организациям в предпродажной подготовке, техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей.

В настоящее время приоритетным видом деятельности ООО «Атлантис» является торговля запасными частями к легковым автомобилям ВАЗ

30-35 стр. антиплагиат 75%

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10 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
kayafa_milena
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$25
5 дней
К сожалению, вынуждена поставить отрицательный отзыв. Ничего не могу сказать о качестве работы, т.к. работа не была сдана и исполнитель на связь не выходит. Сроки вышли 4 дня назад