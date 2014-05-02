Срок сдачи: 05.05.2014 или предлагайте свой Вид работы: реферат №12972 Тип работы: Теория и практика Тема: Особенности управления инновационными процессами в промышленно развитых странах мира Объем работы: 20 Все необходимые данные в прикреплённом файле
Управление поведением личности в организации
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предмет: организационное поведение
на примере питерской организации
30-35 стр. антиплагиат 75%
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