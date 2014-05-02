Управление поведением личности в организации

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предмет: организационное поведение

на примере питерской организации

30-35 стр. антиплагиат 75%

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10 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад