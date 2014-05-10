Курсовая - антикризисные связи с общественностью

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Срок сдачи: 10.05.2014

Вид работы: курсовая работа №12985

Тип работы: Теория и практика

Тема: антикризисные связи с общественностью

Факультет: связи с общественностью

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10 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)
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