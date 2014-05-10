Курсовая - антикризисные связи с общественностью

Друзья, есть желающие?)) Задание от клиента только в таком виде. Если есть желание и вопросы - задвайте, согласую с клиентом. Тема работы Сайт Тип работы часть диплома Предмет работы web дизайн Ваши пожелания к работе Нужно расписать как пользоваться проектом в программе ...