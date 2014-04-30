Необходимо написать диплом по менеджменту.

Тема диплома: "Персональный брендинг как инструмент продвижения продукта"

Требования по структуре работы:

Введение 3 стр

Заключение 3 стр

Список литературы – 40 источников (учебники и статьи)

Введение:

Цель – на основе анализа научной литературы существующих российских и

зарубежных кейсов создания персональных брендов расскрыть механизм

использования персонального брендинга на продвижение продукта. И создание

практических рекомендаций по тому, как наиболее эффективным образом

использовать персональные бренды для продвижения продукта, а также

реализовать все возможности и избежать риски, свяанные с данными практиками.

1. Теория :

1.2 Определение бренда, понятие бренда , описать две концепции

бренда и сказать, что мы выбираем холестическую концепцию

и продукт плюс. Определение брендинга, цели, функции

задачи, элементы, классификация брендинга где будет

описание персонального брендинга. Персональный брендинг -

кучу определений с многими ссылками и источниками , какой

бывает, его классификация , выгоды использования, риски и

цели (30 стр).

2. Аналитическая часть:

2.1 Показать кейсы мировые и российские . Как

персональный брендинг способствовал продвижению

продукта . Сделать выводы к каждому кейсу.

Классифицировать основные виды воздействия ПБ на

продвижения продукта и объяснить за счет чего. Например в

соц сетях люди чаще подписываются именно на человека, чем

на продукт . Нужно, чтобы эти кейсы были написаны в

логической последовательности, например : описание

компании описание продукта и целей компании описать

влияние ПБ вывод. Использовать либо самые успешные либо

самые последние, я предлагаю самые успешные. (одна

закономерность).

3 глава: анализ всех приведённых кейсов. Модель

взаимодействия и влияния ПБ на продвижение через

различные рычаги. Обсуждение : на основании этой модели

можно выделить риски особенности и возможности ПБ.

Тоесть, получается 3 главы:

1 глава: пб в теории маркетинга.

2 глава: исследование использования пб для продвижения .

Практическая часть : это изучение кейсов в результате

которой появляется модель.

В общем должно получится около 70 стр

Уникальность текста более 80% по etext антиплагиатю

Вот несколько книг, которые могут вам помочь: Котлер -персональный брендинг , Том Питерс 3 книги за последние 5 лет нужно найти, я не помню названий и Алексеева - пиар высокого полета.

Работу необходимо выполнить до 27 мая.

Предлагаю работать по частям. Вы пишите часть работы - я ее проверяю и оплачиваю.

Предлагаю работу разделить на 3 части:

1. Введение+ глава1

2. Глава 2

3. Глава 3 и заключение.

Первую часть работы желательно выполнить до 8 мая.

Жду ваши предложения, господа фрилансеры, с указанием цены и сроков выполнения работы. (Хочу определиться с исполнителем до 2 мая).