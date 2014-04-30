ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (на примере ООО «Строй-М», г. Москва) объем 60-75 стр.Антиплагиат 65-70 Нужен план на утверждение
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Необходимо написать диплом по менеджменту.
Тема диплома: "Персональный брендинг как инструмент продвижения продукта"
Требования по структуре работы:
Введение 3 стр
Заключение 3 стр
Список литературы – 40 источников (учебники и статьи)
Введение:
Цель – на основе анализа научной литературы существующих российских и
зарубежных кейсов создания персональных брендов расскрыть механизм
использования персонального брендинга на продвижение продукта. И создание
практических рекомендаций по тому, как наиболее эффективным образом
использовать персональные бренды для продвижения продукта, а также
реализовать все возможности и избежать риски, свяанные с данными практиками.
1. Теория :
1.2 Определение бренда, понятие бренда , описать две концепции
бренда и сказать, что мы выбираем холестическую концепцию
и продукт плюс. Определение брендинга, цели, функции
задачи, элементы, классификация брендинга где будет
описание персонального брендинга. Персональный брендинг -
кучу определений с многими ссылками и источниками , какой
бывает, его классификация , выгоды использования, риски и
цели (30 стр).
2. Аналитическая часть:
2.1 Показать кейсы мировые и российские . Как
персональный брендинг способствовал продвижению
продукта . Сделать выводы к каждому кейсу.
Классифицировать основные виды воздействия ПБ на
продвижения продукта и объяснить за счет чего. Например в
соц сетях люди чаще подписываются именно на человека, чем
на продукт . Нужно, чтобы эти кейсы были написаны в
логической последовательности, например : описание
компании описание продукта и целей компании описать
влияние ПБ вывод. Использовать либо самые успешные либо
самые последние, я предлагаю самые успешные. (одна
закономерность).
3 глава: анализ всех приведённых кейсов. Модель
взаимодействия и влияния ПБ на продвижение через
различные рычаги. Обсуждение : на основании этой модели
можно выделить риски особенности и возможности ПБ.
Тоесть, получается 3 главы:
1 глава: пб в теории маркетинга.
2 глава: исследование использования пб для продвижения .
Практическая часть : это изучение кейсов в результате
которой появляется модель.
В общем должно получится около 70 стр
Уникальность текста более 80% по etext антиплагиатю
Вот несколько книг, которые могут вам помочь: Котлер -персональный брендинг , Том Питерс 3 книги за последние 5 лет нужно найти, я не помню названий и Алексеева - пиар высокого полета.
Работу необходимо выполнить до 27 мая.
Предлагаю работать по частям. Вы пишите часть работы - я ее проверяю и оплачиваю.
Предлагаю работу разделить на 3 части:
1. Введение+ глава1
2. Глава 2
3. Глава 3 и заключение.
Первую часть работы желательно выполнить до 8 мая.
Жду ваши предложения, господа фрилансеры, с указанием цены и сроков выполнения работы. (Хочу определиться с исполнителем до 2 мая).
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