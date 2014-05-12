Реферат по экономике 15 стр

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (на примере ООО «Строй-М», г. Москва) объем 60-75 стр.Антиплагиат 65-70 Нужен план на утверждение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать реферат по экономике по одной из ниже перечисленных тем.
Список тем:
Анализ развития малого бизнеса в регионе (регион по выбору обучаемых)
Анализ проблем малого бизнеса в РФ
«Бизнес – ангелы» - неформальные инвесторы малых инновационных предприятий. Особенности инвестирования «бизнес – ангелов» в России
Анализ условий и причин участия малого бизнеса в теневой экономике
Состояние российского предпринимательства в современных условиях
Бизнес – ангелы и их роль в развитии инновационного производства
Негативные воздействия государственных институтов на предпринимательство
Условия, факторы и ресурсы ,влияющие на открытие собственного дела
Оценка рисков при открытии собственного дела
Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве
Анализ качеств менеджера с точки зрения готовности стать предпринимателем. Социально-демографический портрет российского предпринимателя.
Объемы 15 стр без содержания и списка литературы, размер шрифта - 14, интервал -1,5.
Процент уникальности работы более 85% по etext antiplagiat
Работу необходимо выполнить: крайний срок до 15:00 09.05.2014 (9 мая).
Перед написанием работы хочу, чтобы мне сообщили тему.
Оплата — 1400 р
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написать курсовую работу по ТГП, Тема: "Разрешение споров и конфликтов в древнем обществе. Происхождение судов" Срок 10 дней. Методические рекомендации есть.Завершен10 лет назад
тема совершенствование процесса управления организацией, нужно рассмартривать на примере какой-либо отрасли.тема совершенствование процесса управления организацией, нужно рассмартривать на примере какой-либо отрасли на примере 5 организаций. нужен план на утверждение антиплагиат 65-70Закрыт10 лет назад
- $50
Предмет - журналистика тема - Фотография в современной печати 25-30 страниц шрифт - 14 интервал - полуторный оригинальность - 50 Более подробные требования и план в файлахЗавершен10 лет назад
Нужно построить и оптимизировать сетевой график. сделать выводы. количество страниц - не менее 5 (ну там таблицы + сам график). Срок выполнения - до 4 маяЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнение дипломной работы Бюджет по договоренности Предмет Промышленное и гражданское строительство Тема:Санаторно-гостиничный комплекс на 150 мест, Челябинская обл. ВУЗ ЮУрГУ ПЗ – 110-120 страниц Содержание работы: Ведение (актуальность) 1. Архитектурно-конструктивная часть (описание генплана, характеристика района строительства, объемно-планировочные решения, инженерное оборудования) 2. Расчетно-конструктивная ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
все материалы во вложении нужно составить план по требованиям и согласовать сдача по главам до 20 мая АП 77% диплом с речью на защитой, рецензия под вопросом. указывайте сумму из расчета 1 уе=35 рублейЗавершен10 лет назад
Описание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать аналитическую расчетную работу, задание во вложении Кто может помочь пишите цену за работу и срок выполнения.Завершен10 лет назад
Диплом для финансового колледжа на тему: "Льготное налогообложение в Московской области" обьем 50-60 стр.Закрыт10 лет назад