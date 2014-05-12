Реферат по экономике 15 стр

Необходимо написать реферат по экономике по одной из ниже перечисленных тем.

Список тем:

Анализ развития малого бизнеса в регионе (регион по выбору обучаемых)

Анализ проблем малого бизнеса в РФ

«Бизнес – ангелы» - неформальные инвесторы малых инновационных предприятий. Особенности инвестирования «бизнес – ангелов» в России

Анализ условий и причин участия малого бизнеса в теневой экономике

Состояние российского предпринимательства в современных условиях

Бизнес – ангелы и их роль в развитии инновационного производства

Негативные воздействия государственных институтов на предпринимательство

Условия, факторы и ресурсы ,влияющие на открытие собственного дела

Оценка рисков при открытии собственного дела

Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве

Анализ качеств менеджера с точки зрения готовности стать предпринимателем. Социально-демографический портрет российского предпринимателя.

Объемы 15 стр без содержания и списка литературы, размер шрифта - 14, интервал -1,5.

Процент уникальности работы более 85% по etext antiplagiat

Работу необходимо выполнить: крайний срок до 15:00 09.05.2014 (9 мая).

Перед написанием работы хочу, чтобы мне сообщили тему.

Оплата — 1400 р