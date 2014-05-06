Мировая экономика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки112 просмотров
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Необходимо сделать аналитическую расчетную работу, задание во вложении

Кто может помочь пишите цену за работу и срок выполнения.

10 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
s245055
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$30
10 дней
Спасибо за работу. Выполнено раньше срока , в полном соответствии с заданием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задание было интересное. Оплата была в срок. Была рада сотрудничеству.