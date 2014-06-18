Курсовая по Теории государства и права

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки125 просмотров
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Требуется написать курсовую работу по ТГП,

Тема: "Разрешение споров и конфликтов в древнем обществе. Происхождение судов"

Срок 10 дней.

Методические рекомендации есть.

10 лет назад
Ronil
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
catharinaLEV
Екатерина 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
3 дня
Катерина как всегда порадовала, всё выполнено в срок и очень качественно. Очень рекомендую.
Приятно вновь работать с Вадимом. Этот человек всегда на связи, оперативно ответит на возникшие вопросы. Вежливый, внимательный к исполнителю. Таких бы заказчиков побольше. За оплату молчу - как всегда вовремя. Буду рада продолжить сотрудничество.
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