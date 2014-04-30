Подкорректировать одну теоретическую главу диплома

Нужно подкорректировать одну главу диплома(теорию) в соответствии с замечаниями научного руководителя. Тема дипломной работы - " Публицистика как особый вид творческой деятельности. В главе два параграфа. Время на выполнение - 2 дня. Количество страниц -23, нужно прокомментировать 8 цитат. Ничего сложного нет, необходимо прокомментировать цитаты, объяснить для чего они используются в данном исследовании и какую задачу выполняют. То есть надо чужой текст разбавить своими словами, комментариями. Цена 30$. Оплачиваю по параграфам.