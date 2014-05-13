Дипломная работа по АСУ

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Факультет информационных технологий.

Предмет: АСУ(Автоматизированные системы обработки информации и управления)

Тема: Разработка автоматизированной системы распределения заданий сотрудникам предприятия «Ресторанный Дом»

Объем: 70 листов

Срок: 13.05.2014

Пожелания во вложении

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад