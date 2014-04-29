1 глава курсовой работы

Необходимо написать 1 главу курсовой работы (теоретическая).

Тема всей курсовой: Формирование ценовой стратегии предприятия гостиничного бизнеса

Дисциплина: Технология продаж в гостиничном бизнесе

Необходимо написать 17 страниц (введение, 1 глава, заключение, список литературы для 1 главы).

Оригинальность 80%.

Практическая часть уже написана, необходимо написать теоретическую часть курсовой работы: введение, первую главу курсовой работы, заключение по теоретической части, список использованной литературы. В приложении файл, где написаны 4 подпункта для 1 главы, по которым надо писать теоретическую часть, 1 глава не имеет названия. Методические рекомендации по написанию курсовой работы в приложении.

Если будут присутствовать цитаты, соответственно нужны ссылки на источник.

Таблицы не столь важны, но если они будут, то лучше их немного использовать, чтобы не потребовалось выносить их вне курсовой работы в папку "Приложения".

Срок сдачи работы 8 мая 2014г.