1 глава курсовой работы

Внедрение систем электронного декларирования как средство повышения эффективности таможенного дела Экономика таможенного дела Курсовая 30-35 листов Дата сдачи: 7 дней Пожелания: Добрый день. Нужно написать курсовую по уже утвержденному плану: Содержание ВВЕДЕНИЕ Глава 1. Таможенное оформление 1.1 Порядок, содержание и особенности таможенного ...
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Необходимо написать 1 главу курсовой работы (теоретическая).
Тема всей курсовой: Формирование ценовой стратегии предприятия гостиничного бизнеса
Дисциплина: Технология продаж в гостиничном бизнесе
Необходимо написать 17 страниц (введение, 1 глава, заключение, список литературы для 1 главы).
Оригинальность 80%.
Практическая часть уже написана, необходимо написать теоретическую часть курсовой работы: введение, первую главу курсовой работы, заключение по теоретической части, список использованной литературы. В приложении файл, где написаны 4 подпункта для 1 главы, по которым надо писать теоретическую часть, 1 глава не имеет названия. Методические рекомендации по написанию курсовой работы в приложении.
Если будут присутствовать цитаты, соответственно нужны ссылки на источник.
Таблицы не столь важны, но если они будут, то лучше их немного использовать, чтобы не потребовалось выносить их вне курсовой работы в папку "Приложения".
Срок сдачи работы 8 мая 2014г.
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