Диплом особенности учета рабочего времени

«Исследование теплоизоляционных характеристик зданий на основе индустриальных сэндвич-панелей» Примерная структура диссертации: Введение. ГЛАВА 1. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 1.1. Объём применения быстровозводимых зданий на основе лёгких металлических конструкций и сэндвич-панелей. 1.2. Существующие методы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
особенности учета рабочего времени водителей при перевозки опасных грузов, совершенствование режимов работы водителей при перевозки опасных грузов
диплом, 90 страниц
есть методичка
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
75 стр. работы. На данный момент уникальность 56%. Нужно не ниже 72%. Интересует рерайт, не замена символов и пр. Программа etxt. Тематика: философия. Работу вышлю на почту. Стоимость, срок?Завершен10 лет назад
По заданию. Срок: 7 дней. Объём: как получится.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
По заданию. Срок: 7 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
на 40-50 страниц задания: http://joxi.ru/oXRfU_3JTJD9Z2iMpQg материал имеется подробный+образцы срок-стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Задание во вложении. Стоимость и сроки жду в проекте.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Предмет: 280700.68 «Техносферная безопасность» профиль «Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций» Тема: «Повышение безопасности эксплуатации газотранспортных магистралей Западной Сибири» Требования к работе:Лучше было бы - про риск! про мониторинг! про моделирование риска! про прогнозирование последствий! После ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Реферат. Он сразу на две темы: 1.Госуда-рственное и муници-пальное управлен-ие,что об-щего и различ-ия. 2 Исполнитель-ные орга-ны вл-асти,их функ-ции. срок 2 мая АП от 40% 40 страницЗавершен10 лет назад
Тема: "Відхилення в емоційному розвитку у дітей, які перенесли психологічну травму та їх корекція". Нужно дописать дипломную работу. У меня есть полностью первый раздел и кусочек практической части. Нужно её доделать + 3 раздел + ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Пути повышения эффективности банковского обслуживания юридических лиц. Объем: 80 стр. План прилагаем. Уникальность от 73% по системе атиплагиат. Срок 10-11 дней. Первая глава нужна 4-5 мая. Интересует цена.Завершен10 лет назад