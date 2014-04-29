Диссертация

Предмет: 280700.68 «Техносферная безопасность» профиль «Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций»

Тема: «Повышение безопасности эксплуатации газотранспортных магистралей Западной Сибири»

Требования к работе:Лучше было бы - про риск! про мониторинг! про моделирование риска! про прогнозирование последствий! После каждой главы должен быть вывод, а заключение д. основываться на выводах.Список литературы должен содержать последние статьи из журналов "Безопасность жизнедеятельности", "Безопасность труда в промышленности", "Анализ риска", "Нефть..." и др.

требования в эл. виде.