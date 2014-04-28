Курсовая работа ГМУ 1

К сожалению была удивлена и расстроена сотрудничеством с Еленой. Работа была предоставлена с небольшой задержкой по срокам, и полностью скопирована из нескольких статей, которые не индексирует антиплагиат. Елена пообещала исправить работу, после нескольких дней отказалась от выполнения двух работ, не выходила на связь, и очень подвела.