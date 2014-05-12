Диплом по технологии машиностроения (6164)

Требуется курсовая по предмету: Налоговое регулирование экономики. Тема: «Налогообложение в зарубежных странах, его особенности». Желательно сравнение России/США/Германии + 2-3 другие страны. Обязательное использование актуальной на сегодня информации. Оформляется на отдельных листах формата А4 с одной стороны ...
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Тема: Разработка рабочего органа противоэрозионного почвообрабатывающего орудия для основной обработки почвы
Объем - 80 стр.
Срок - 12.05.14
Анализ существующих культиваторов
введение
основная часть
охрана труда
экология
экономика
заключение
8 чертежей
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