Диплом по технологии машиностроения (6164)

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Тема: Разработка рабочего органа противоэрозионного почвообрабатывающего орудия для основной обработки почвы

Объем - 80 стр.

Срок - 12.05.14

Анализ существующих культиваторов

введение

основная часть

охрана труда

экология

экономика

заключение

8 чертежей

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад