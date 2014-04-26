Диплом, маркетинговый подход и цепи поставок

Менеджмент Направление – управление территориальным развитием Что нужно сделать: 1) Сделать заключение 2) Отредактировать все что выделено красным 3) Дополнить текст везде где выделено желтым 4) Отфильтровать копипаст и выстроить в нужной последовательности Сроки до 28.04.14