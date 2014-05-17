Диплом по строительству (6160)

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Тема: Санаторно-гостиничный комплекс на 150 мест, место строительства Челябинская обл.

Объем - 110 стр.

Срок - 17.05.14

Ведение (актуальность)

1. Архитектурно-конструктивная часть (описание генплана, характеристика района строительства, объемно-планировочные решения, инженерное оборудования)

2. Расчетно-конструктивная часть (с помощью ПК Лира) - расчет рамы монолитного перекрытия типового этажа, расчет металлической конструкции центрального купола)

3. Технология строительного производства (технологическая карта на возведение монолитного перекрытия)

4. Организация строительства (стройгенплан, календарный график, БЖД)

5. Экономика (локальная смета, сравнение вариантов для конструкций перекрытий и ограждающих конструкций)

Состав чертежей (10-12 листов А1 выполненных в AutoCAD): 1-4 Архитектурная часть (генплан, фасад-перспектива, планы этажей-первый, типовой, купольная часть), разрезы и узлы здания

Каркас-металлический, ограждающие конструкции - навесные панели и остекление, есть подземная парковка

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад