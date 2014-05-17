Диплом по строительству (6160)

Тема: "Проект формирования стратегии развития фирмы (на прим ...)" Объем: 65л. Срок: до 5-7 мая. Методичка есть. Примерный план: первая часть - теоретическая вторая часть - анализ внутренней среды проекта (или возможно: анализ проектных решений формирования стратегии фирмы на ООО ...
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Тема: Санаторно-гостиничный комплекс на 150 мест, место строительства Челябинская обл.
Объем - 110 стр.
Срок - 17.05.14
Ведение (актуальность)
1. Архитектурно-конструктивная часть (описание генплана, характеристика района строительства, объемно-планировочные решения, инженерное оборудования)
2. Расчетно-конструктивная часть (с помощью ПК Лира) - расчет рамы монолитного перекрытия типового этажа, расчет металлической конструкции центрального купола)
3. Технология строительного производства (технологическая карта на возведение монолитного перекрытия)
4. Организация строительства (стройгенплан, календарный график, БЖД)
5. Экономика (локальная смета, сравнение вариантов для конструкций перекрытий и ограждающих конструкций)
Состав чертежей (10-12 листов А1 выполненных в AutoCAD): 1-4 Архитектурная часть (генплан, фасад-перспектива, планы этажей-первый, типовой, купольная часть), разрезы и узлы здания
Каркас-металлический, ограждающие конструкции - навесные панели и остекление, есть подземная парковка
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