Теоретическая часть курсовой работы

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Необходимо написать 1 главу курсовой работы на тему: "Деятельность Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский Дом Общественных Организаций» по формированию у населения культуры безопасности жизнедеятельности. "

1 глава называется: "Основы безопасности жизнедеятельности населения."

Объем 10-15 страниц.

Оригинальность 60%.

Срок сдачи 27.04 вечер-28.04 утро(край).

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)