Курсовая работа по водоснабжению

Тема: Пoвышeниe кoнкypeнтocпoco6нoгo пpeимyщecтвa пpи иcпoльзoвaнии мapкeтингoвoгo пoдxoдa в yпpaвлeнии цeпями пocтaвoк Тему нужно изменить, но она должна быть связана с цепями поставок (SCM - supply chain management) и с маркетингом. 40 страниц Сама работа нужна на ...