Курсовая работа по водоснабжению

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Требуется выполнить курсовую работу по водоснабжению (ПЗ, чертежи, расчеты в Excel)

Задание в методичке, шифр 211403

чертежи в автокаде, пример – файл ВиК-образец.bak, методичка вложена

10 лет назад
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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