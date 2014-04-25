Диплом,цепи поставок и маркетинг,русский,ангийский

Тема: Пoвышeниe кoнкypeнтocпoco6нoгo пpeимyщecтвa пpи иcпoльзoвaнии мapкeтингoвoгo пoдxoдa в yпpaвлeнии цeпями пocтaвoк

Тему нужно изменить, но она должна быть связана с цепями поставок (SCM - supply chain management) и с маркетингом.

40 страниц

Сама работа нужна на английском или на русском

Также укажите стоимость на русском эквивалента.

подробное ТЗ, детали тут: http://yadi.sk/d/kNQEE_NPNDzDL

срок-стоимость?