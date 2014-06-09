2 реферата

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

основы правоведения

2 реферата

АП 70%

объем от введения до заключения 10 листов

сроки обсуждаются

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранные исполнители
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$17
12 дней
Прекрасный автор, отличная работа, все точно в срок. Мои рекомендации
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$20
7 дней
Отличный специалист, работаем не первый год. Рекомендую
Спасибо за четкое задание и быструю оплату!
  • Похожие заказы

  • 2 курсовые

    предмет - адаптивная физ.культура выполнить 2 курсовые, все требования во вложении от введения до списка литры 25 страниц АП 72-75% срок обсуждается сумму дублируйте в рублях

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Ищу эрудита - составителя вопросов:)

    $500

    Коллеги, ищу увлечённого человека для весьма интересной работы. Нужно сочинять креативные вопросы, связанные с историей/культурой/политикой разных стран. Ищу начитанного, образованного человека, готового ежедневно работать минимум 2 часа. Готов платить адекватные деньги. За каждые 100 вопросов ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовой проект

    Срок сдачи: 26.04.2014 или предложите свой срок выполнения Вид работы: курсовой проект № 12856 Тип работы: Теория и практика Предмет: Технологические процессы в строительстве

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа по русскому языку

    Курсовая работа по русскому языку (начальное образование 3-4 классы) Тема: "Ознакомление младших школьников со стилями речи как условие развития коммуникативной культуры" - 3-4 классы Только теоретическая часть Объем до 40 страниц. Список литературы 40 источников Пожелание - использовать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая по психологии

    Курсовая работа по прикладной психологии, конфликтология Тема: "Особенности межличностных отношений в малых и средних профессиональных группах" (на примере ИТ компании в г. Санкт - Петербург, коллектив 10-30 чел.) Практическая часть состоит из одного тестирования по методике ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад