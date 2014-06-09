предмет - адаптивная физ.культура выполнить 2 курсовые, все требования во вложении от введения до списка литры 25 страниц АП 72-75% срок обсуждается сумму дублируйте в рублях
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основы правоведения
2 реферата
АП 70%
объем от введения до заключения 10 листов
сроки обсуждаются
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