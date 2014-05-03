Курсовая работа

Тема работы: "Совершенствование организационно-распорядительных методов в организации медиаиндустрии на базе типографии ООО "Алмаз-Пресс". Есть информация об организации. План работы в приложении (можно при необходимости подкорректировать). Объем работы 100 страниц. Оформление по ГОСТу. Оригинальность не менее 70% на сайте Antiplagiat.ru В работе ...