Дипломная работа

по готовому дипломному проекту изменить схемы idef 0, "как есть", "как должно быть". изменить экономическую часть и список литературы. по возможности обнаружить ошибки в остальных схемах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема работы: "Совершенствование организационно-распорядительных методов в организации медиаиндустрии на базе типографии ООО "Алмаз-Пресс".
Есть информация об организации.
План работы в приложении (можно при необходимости подкорректировать).
Объем работы 100 страниц.
Оформление по ГОСТу.
Оригинальность не менее 70% на сайте Antiplagiat.ru
В работе 3 главы: теория и практика.
Срок сдачи 1 главы 27 апреля. Всей работы - до середины мая.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: Персонал предприятия (организация) и пути повышения эффективности использования рабочей силы. уникальность 51% Цену и сроки пишите сразу)Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Предмет реинжиниринг бизнес процессов. Странички 5. Надо сделать график и заполнить таблицу.Закрыт10 лет назад
ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ? курсовой проект зачетка 04 цена ? срок?Закрыт10 лет назад
курсовой зачетка 04 срок? цена?Закрыт10 лет назад
курсовые проекты Варианты 1 и 10 срок 29.04.14Закрыт10 лет назад
Выполнить курсовую работу, строго по методичке, работа должна быть в рамке, образец рамки имеется в методичке, тема «Электронный документооборот: возможности и перспективы». На примере г. Норильск! Прилагаем материал- его необходимо использовать. Проверка на Ап -не ниже ...Закрыт10 лет назад
тема магистерской на выбор Общеметодологические и эпистемологические подходы к построению терминологии в Индийской и Англосаксонских научных традициях. Общеметодологические и эпистемологические подходы к построению терминологии в Русской и Англосаксонских научных ...Закрыт10 лет назад
Необходим диплом на данную тему, сроки как всегда: чем быстрее тем лучше, но до 05.05.2014 нужен какой-никакой, а черновой вариант, чтобы что-нибудь отправить преподавателю, а далее будет пара недель чтобы довести до ума. Проверять ...Закрыт10 лет назад