Дипломная работа

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Тема работы: "Совершенствование организационно-распорядительных методов в организации медиаиндустрии на базе типографии ООО "Алмаз-Пресс".

Есть информация об организации.

План работы в приложении (можно при необходимости подкорректировать).

Объем работы 100 страниц.

Оформление по ГОСТу.

Оригинальность не менее 70% на сайте Antiplagiat.ru

В работе 3 главы: теория и практика.

Срок сдачи 1 главы 27 апреля. Всей работы - до середины мая.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)