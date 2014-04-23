Диплом "Управление корпоративными рисками"

Необходим диплом на данную тему, сроки как всегда: чем быстрее тем лучше, но до 05.05.2014 нужен какой-никакой, а черновой вариант, чтобы что-нибудь отправить преподавателю, а далее будет пара недель чтобы довести до ума. Проверять буду на антиплагиате и через поисковики, так что работы с копипастом, заменой символов и т.д. не интересуют. Во вложении требования моего ВУЗа к оформлению а так же учебная программа по данной дисциплине в другом ВУЗе со неплохим списком литературы (просьба ознакомиться с ней и четко понять - сможете ли Вы написать работу, тема хоть на первый взгляд и простая, но источников информации по ней немного (это не финансовые, банковские и т.п. риски, по которым информации немало, а именно корпоративные), к тому же литература вся как правило иностранная).