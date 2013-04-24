Статистика

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Курсовая работа:

Тема:Взять от 10 до 15 признаков-показателей страны (напр, плотность населения, уровень разводов итд). Выявить кореляцию- зависимость между признаками и доказать при помощи программы и сделать выводы.

В работе необходимо:

С помощью пакета SPSS провести первичный анализ данных по интересующей теме, построить графики частот и сделать выводы.

Провести анализ 5 признаков по всем классификациям

Должны быть:

Первичный, кластерный анализ, регрессионный, дисперсионный, анализ динамических рядов.

10 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад