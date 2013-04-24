Статистика

Курсовая работа:

Тема:Взять от 10 до 15 признаков-показателей страны (напр, плотность населения, уровень разводов итд). Выявить кореляцию- зависимость между признаками и доказать при помощи программы и сделать выводы.

В работе необходимо:

С помощью пакета SPSS провести первичный анализ данных по интересующей теме, построить графики частот и сделать выводы.

Провести анализ 5 признаков по всем классификациям

Должны быть:

Первичный, кластерный анализ, регрессионный, дисперсионный, анализ динамических рядов.