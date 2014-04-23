Необходимо в кратчайшие сроки подготовить 3-ю главу для дипломного проекта по теме «Разработка подсистемы производственного учета в 1С:УПП» ред.1.3. План главы такой: Глава 3. Программная реализация подсистемы автоматизации производственного учета организации 3.1 Описание предметной области и бизнес-процессов автоматизации ...
Диплом, бухучет, совершенствование управления ОС
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Вид работы: Дипломная работа
Тип работы: Теория + практика
Предмет или специализация: Бухгалтерский учет анализ и аудит
Тема: Пoвышeниe эффeктивнocти пpoизвoдcтвa нa ocнoвe coвepшeнcтвoвaния yпpaвлeния o6opoтными cpeдcтвaми нa пpимepe... (на ваш выбор)
Обьём: 70
+ преддипломная практика на 15-20 страниц
оформление гост
методы нет
материала нет - можно ваш
план на утверждение
до 30 апреля
стоимость?
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