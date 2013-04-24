Курсовая "Спрос и поведение потребителя"

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Предмет: Экономическая теория

Тема: Спрос и поведение потребителя

Тип: теоретическая курсовая

Объем: 40 листов

Срок: 24.04.2013 вечером

Пожелания:

План курсовой: 1. Теоретические аспекты теории потребительского спроса и поведения 1.1. Основы потребительского спроса 1.2. Потребительское поведение 2. Основы потребительского поведения в современной России 2.1 Основные характерные черты современного потребительского рынка 2.2 Анализ факторов потребительского спроса и поведения

будет проводится проверка на антиплагиат. Должно быть 50% собственных высказываний

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад