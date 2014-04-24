Диплом: Организация работы молодежного кафе

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Дипломная работа 80-100 страниц тема "Организация работы молодежного кафе на 130 посадочных мест (Кондитерский цех)

Методичка прилагается.

В заявке прошу указать стоимость и сроки

10 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад