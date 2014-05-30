Дипломная работа по праву

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Необходимо написать дипломную работу на тему: "Уголовная ответственность за незаконные действия с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами."

Специальность: уголовное право.

Кол-во страниц: 50.

Оригинальность 60%.

Нужно согласовать план.

Методичка в приложении.

Срок сдачи всей работы 29 апреля.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
10 лет назад
$170
5 дней
Спасибо за работу! Выполнено грамотно и в срок!
Николай соответствует всем критериям положительного заказчика. Постановка задачи - на высоте, оплата не задерживается, коммуникабелен. Рекомендую.