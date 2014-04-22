Реферат по менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Реферат (только теория).

Тема: Современный арт-менеджмент.

План прикреплен.

30 стр.

Оригинальность не ниже 75% по etxt.

Срок, стоимость?

10 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад