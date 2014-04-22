Реферат по менеджменту

курсовая.тема "Герцен как человек 40-ых годов"(биография и связи с людьми 40-ых годов,как взгляды 40-ых годов отразились в его произведениях,как он сам относился к этому времени). Срок-4-5 дней, объем 35 страниц. Проверка антиплагиат 70. У меня ...