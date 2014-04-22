Диплом бизнес план фитнес центра

Нужна текстовая часть диплома "бизнес плана создания нового фитнес центра"

Содержание:

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1 Маркетинговая стратегия

3.2 Бизнес-модель предприятия

3.3 Ассортиментная и ценовая политика

3.4 Реклама и продвижение

3.5 SWOT – анализ проекта

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта

4.2 Организационная структура и штатное расписание

4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1 Основные характеристики фитнес-клуба

5.2 Общее описание фитнес-клуба

5.3 Описание обстановки и отделки

Дам развернутый тезисный план - что примерно должно быть в каждом пункте.

Дам результаты расчетов и ссылки на актуальные обзоры по теме.

В итоге нужен адекватный текст - отвечающий реалиям наших дней.

По объему 30-40 страниц.

по срокам 4-5 дней.

онлайн консультация по любым вопросам.

ps/

тупой копипаст работ 10-ти летней давности - не интересует,

поэтому мастеров этого ремесла - прошу не тратить время на заявки

так же не стоит браться за проект авторам,

не имеющим твердых знаний базовых категории маркетинга и менеджмента

спасибо за понимание