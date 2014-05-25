Магистерская - Оценка и повышение юзабилити

Нужна помощь в выполнении части работы по региональной экономике: Анализ внутренней среды рынка транспортно-логистических услуг России, по пунктам, приведенным на фотографиях. Объем минимальный: нужны, в основном, цифры, таблицы и расчеты, текст по необходимости(чтоб было понятно ...