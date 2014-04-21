Дипломная работа - Строительство

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Строительство проектного института ....

Объем работы: 110-120 стр.

Оригинальность текста: 60-70%

Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения.

Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!

10 лет назад
BS-Avtor
Евгений 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад