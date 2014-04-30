Дипломная работа по итальянск. языку (на русском)

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Предмет: Итальянский язык

Тема: Вопросительные предложения в итальянском языке

Тип: дипломная работа

Объем: 60 листов

Срок: 30.04.2014

Пожелания:

Тема диплома должна быть связана с педагогикой. Должны быть в конце сводные таблицы (для мультимедиа представления)

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад