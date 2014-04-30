Реферат Маркузе "Одномерный человек" На примере речи политика найти признаки одномерности, опираясь на труд Маркузе "Одномерный человек"
Дипломная работа по итальянск. языку (на русском)
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Предмет: Итальянский язык
Тема: Вопросительные предложения в итальянском языке
Тип: дипломная работа
Объем: 60 листов
Срок: 30.04.2014
Пожелания:
Тема диплома должна быть связана с педагогикой. Должны быть в конце сводные таблицы (для мультимедиа представления)
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