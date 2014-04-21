Диплом

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дипломный проект на тему: Разработка технологической линии по производству продуктов питания (например, яблочного сока или каких-нибудь других продуктов питания )

срок - 2-3 недели

или может у кого есть что-то готовое на такую тему?

10 лет назад
estrella1983
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад