Курсовая (теория) Методика преподавания

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Язык преподавания - немецкий, сама курсовая - на русском.

10 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад