Доработка дипломной работы

Необходимо написать курсовую работу по макроэкономике Темы работы «Экономические институты и их роль в современной рыночной экономике» Работы необходимо выполнить в соответствии с методическими указаниями (вечером добавлю методичку в проект) Объем работы 30 страниц Требования к оформлению: ...
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Работа должна быть такой же как образец, только надо добавить свои расчеты за 2012-14 годы.
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