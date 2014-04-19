Доработка дипломной работы "Особенности зимовки домового и полевого воробьев города Казани"

Практику делать по программе статистик 8. Работа почти готова, нужно доработать две главы и сделать расчёты.

Работа должна быть такой же как образец, только надо добавить свои расчеты за 2012-14 годы.