Диплом Бухучет-экономика

Диплом для колледжа по логистике плана нет, нужно составить по примеру методичка во вложении Объем работы 45 страниц+список литры (20 ист)+приложения АП 75% срок сдачи до 10 мая по главам
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Диплом для колледжа
объем 50 страниц+список литры и приложения
сдача по главам до 20 мая
план требует согласования
АП 75%
10 лет назад
Елена seni4ka
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
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