Диплом по логистике

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Диплом для колледжа по логистике

плана нет, нужно составить по примеру

методичка во вложении

Объем работы 45 страниц+список литры (20 ист)+приложения

АП 75%

срок сдачи до 10 мая по главам

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад