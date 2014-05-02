Дипломная работа по юриспруденции

Вид работы: Дипломная работа Тип работы: Теория + практика Тема: Cиcтeмa yпpaвлeния мaccoвoй ycтaнoвкoй oпepaциoнныx cиcтeм для 3AO «Флaнт» Обьём: 75 Дата: 2014-05-02 система частично готова, есть материал соотв-но нужно все это дело грамотно описать что есть: http://joxi.ru/CCJRU_3JTJDrZOyeeFY еще есть метода http://yadi.sk/d/18ccVs78MiwRH срок-стоимость?