Дипломная работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломная работа на тему: "Технологии формирования корпоративной культуры в системе управления персоналом".

Специальность: менеджмент.

Объем: 100 страниц.

Оригинальность не менее 70% на сайте Antiplagiat.ru

Есть план утвержденный, методические рекомендации

В работе 3 главы: теория и практика.

Срок сдачи 1 главы 23 апреля. Всю работу к 4 мая.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)