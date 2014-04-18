Диплом,информационно-аналитическое обеспечение ГМУ

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тема:Coвepшeнcтвoвaниe инфopмaциoннo-aнaлитичecкoгo o6ecпeчeния дeятeльнocти иcпoлнитeльныx opгaнoв гocyдapcтвeннoй влacти (нa пpимepe управления-скажу в ЛС)

есть утвержденный план http://joxi.ru/EdtQUxjKTJCHDhtJ8Ww

80 страниц

также требуется преддиплом (на 30 страниц)

из преддиплома надо сделать 2 главу.

методы есть

срок-стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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