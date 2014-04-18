Курсовая по информатике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

компьютерные сети. есть методички о все нужные материалы. страниц примерно 25-30. срок как можно быстрее.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
  • Похожие заказы

  • Параграф в дипломной работе

    Нужен один параграф 1.2. около 20стр.У меня тема "Разработка стратегии развития организации в авиационной промышленности" . Для анализа взято 8 российских авиационных предприятий: ФГУП РСК «МИГ», г. Москва, Смоленский авиационный завод, Казанское авиационное ПО им. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая по медицине

    тема-Особенности с ухода при лишения пациента больного гриппа в условиях оплаты интенсивной терапии.теория+практика. До 21 апреля 25 стр.премет-Сестринское дело при инфекционных заболеваниях Антиплагиат 65

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Реферат Экономическая статистика

    $42

    Необходимо написать реферат по экономической статистике Тему работы в конце файла с методическими указаниями. Можно выбрать любую из 34 тем, только предварительно ее надо согласовать, может оказаться, что выбранная тема будет уже занята. Объем работы —10 - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая по маркетингу

    . Тема: "Регулирование товарных запасов" Расчеты строго по методичке 16 вариант Пример выполнения прилагаю Оформление строго по требованиям метод.указаний срок на выполнение - 5 дней АП не ниже 70%

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реферат социология

    $50

    Необходимо написать реферат по социологии Тема работы: социальный тип и роль личности Объем работы 18 - 22 Требования по содержанию работы: 1.Введение(актуальность,постановки проблемы,обоснование выбора темы) 2. 2-3 основные главы раскрывающие тему исследования 3. Заключение с выводами по каждой главе 4. Список литературы *1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая работа по психологии

    Необходимо написать курсовую работу на тему: "Развитие психолого-педагогических компетентности родителей подростков". Объем 30 страниц. Оригинальность не менее 60% на сайте Antiplagiat.ru. План утвержденный в приложении, методичка тоже в приложении. В работе 2 главы: теория+практика, Основа практической части ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад