Реферат социология

Необходимо написать курсовую работу на тему: "Развитие психолого-педагогических компетентности родителей подростков". Объем 30 страниц. Оригинальность не менее 60% на сайте Antiplagiat.ru. План утвержденный в приложении, методичка тоже в приложении. В работе 2 главы: теория+практика, Основа практической части ...
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Необходимо написать реферат по социологии
Тема работы: социальный тип и роль личности
Объем работы 18 - 22
Требования по содержанию работы:
1.Введение(актуальность,постановки проблемы,обоснование выбора темы)
2. 2-3 основные главы раскрывающие тему исследования
3. Заключение с выводами по каждой главе
4. Список литературы
*1 подраздел
список монографии (автор,название,издательство,год,место,используемые страницы)
* электронные эмпирические источники
Сноски на все использованные цитаты(в конце страницы)
Имеются методические указания. Смотри в прикрепленных файлах.
Уникальность текста — более 75 % по etetxt антиплагиат
Сроки — крайний срок до 15:00 24.04.2014 (24 апреля)
Цена - 700 р ЯДеньги
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