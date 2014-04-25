Реферат социология

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка103 просмотра
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Необходимо написать реферат по социологии

Тема работы: социальный тип и роль личности

Объем работы 18 - 22

Требования по содержанию работы:

1.Введение(актуальность,постановки проблемы,обоснование выбора темы)

2. 2-3 основные главы раскрывающие тему исследования

3. Заключение с выводами по каждой главе

4. Список литературы

*1 подраздел

список монографии (автор,название,издательство,год,место,используемые страницы)

* электронные эмпирические источники

Сноски на все использованные цитаты(в конце страницы)

Имеются методические указания. Смотри в прикрепленных файлах.

Уникальность текста — более 75 % по etetxt антиплагиат

Сроки — крайний срок до 15:00 24.04.2014 (24 апреля)

Цена - 700 р ЯДеньги

10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
6 дней
Очередная прекрасная работа от Анастасии! Огромное спасибо!!!
Работать с Владимиром легко и приятно. Советую!
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