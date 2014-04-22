Курсовая по педагогике

Срочно требуется доработка диплома по теме "Аудит эффективности в гос. фин. контроле". Работа не легкая. Специфика темы. Срок- максимум неделя. См. файлы: прилагаю сам диплом с замечаниями руководителя, сопроводительное письмо и список литературы, которую нужно использовать. Требуется ...