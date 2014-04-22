Курсовая по педагогике

Срочно требуется доработка диплома по теме "Аудит эффективности в гос. фин. контроле". Работа не легкая. Специфика темы. Срок- максимум неделя. См. файлы: прилагаю сам диплом с замечаниями руководителя, сопроводительное письмо и список литературы, которую нужно использовать. Требуется ...
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Тема: Позиционная обусловленность отрицательных местоимений и наречий в предложении
План работы:
-введение
-обусл выбора
- кто ею занимался
1.Теоретич.глава
2.Рассм.на примере литературы(напр. Роман,детские книжки)
Срок сдачи: 22.04.2014
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