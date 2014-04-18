К диплому по персоналу- презентацию,речь, рецензию

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема: Paзpa6oткa мepoпpиятий пo yпpaвлeнию тeкyчecтью пepcoнaлa

образцы и требования все есть - в приложении.

диплом пришлю в лс.

надо завтра до 10-00 утра прислать

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$15
15 дней
Татьяна сделала работу быстро и оперативно. Спасибо, Татьяна!
Как всегда: всё без проблем!!
  • Похожие заказы

  • Диплом по гос аудиту

    $250

    Срочно требуется доработка диплома по теме "Аудит эффективности в гос. фин. контроле". Работа не легкая. Специфика темы. Срок- максимум неделя. См. файлы: прилагаю сам диплом с замечаниями руководителя, сопроводительное письмо и список литературы, которую нужно использовать. Требуется ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Диплом,рaзpa6oткa aвтoмaтиз. cиcтeмы пepeдaчи инф

    Диплом+программа Paзpa6oткa aвтoмaтизиpoвaннoй cиcтeмы пepeдaчи и o6pa6oтки инфopмaции мeждy кoмпьютepaми филиaлa OAO «Ceвepнoe yпpaвлeниe cтpoитeльcтвa» в г. Mocквe 80 страниц с разработкой программы метода: http://yadi.sk/d/HZtxgP01MeKxr срок-стоимость?

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа Информационные системы

    Требуется написать дипломную работу на тему "Информационные системы для анализа инвестиционных проектов". Нужен: диплом+ речь+ презентация Простыми словами незамудренными. Объем работы 60-70 стр. Анти- 80% 1 Введение 2 Описание объекта управления 3 Технические и программные средства управления 4 Выбор критериев качества управления 5 Расчет ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа

    Необходимо написать курсовую работу на тему: "Анализ и оценка организации рабочих мест персонала на примере конкретной организации". Дисциплина: ОТП. Объем работы 30 страниц. Оригинальность 50-60% на сайте Antiplagiat.ru. Оформление по ГОСТу, 3 главы-теория+практика (Главы-теоретическая,аналитическая,практическая) Организацию можно взять любую в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дипломная работа менеджмент

    Предмет: Факультет менеджмент, специал. государственное и муниципальное управление (ГМУ) Тема: Система предоставления субсидий на жилье на примере Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы. обьем: 80 стр

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа - менеджмент

    дипломная работа Разработка бизнес-плана на новый вид продукции ( работы/услуги) теория и практика согласно требованиям в эл. Виде. на примере ООО «......» кол-во страниц 70-80 шрифт, инт: 14, 1.5 кол-во источников: 45-50 сноски: подстрочные

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная, право

    Дипломная работа Тема: Роль пен-сионного фон-да РФ в систе*ме пенсионн-ого обеспече-ния в Российс*кой Федер*ации. Предмет: право Срок сдачи: 24 апреля Страниц: 60-70 АП от 70% пишите цену

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • МВА

    4 работы. Тема:Методы количественного анализа Тема:Общий менеджмент Тема:Финансовый менеджмент Тема:Экономика для менеджеров. Все требования к работам в эл виде.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад