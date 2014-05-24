Курсовая работа по психологии

Необходимо написать курсовую работу на тему: "Развитие психолого-педагогических компетентности родителей подростков".

Объем 30 страниц.

Оригинальность не менее 60% на сайте Antiplagiat.ru.

План утвержденный в приложении, методичка тоже в приложении.

В работе 2 главы: теория+практика, Основа практической части -это центр перекресток. тема школьной травли. Анкета для родителей-как они хотят, чтобы учителя работали.Также анализ просветительских программ. Методы:

-теоретический анализ

- исследовательский (анкетирование,интервью эксперимент)

Теоретическая часть 12-15 стр, практическая 15-18 стр, введение 4 стр, заключение 3-4 стр, источники примерно 5 стр, приложения: график, анкета,

Срок сдачи: 23 апреля.