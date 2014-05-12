Реферат Экономическая статистика

Необходимо написать реферат по экономической статистике

Тему работы в конце файла с методическими указаниями. Можно выбрать любую из 34 тем, только предварительно ее надо согласовать, может оказаться, что выбранная тема будет уже занята.

Объем работы —10 - 12 стр 12 шрифт, интервал 1

Работу необходимо выполнить в соответствии с методическими указаниями

Уникальность текста — 80 — 85 % по etetxt антиплагиат

Сроки — определиться с темой до 27 апреля, выполнить работу до 10 мая

Цена - 1500 р Оплата ЯДеньги