Реферат Экономическая статистика

Методичка, план и тема во вложении. Анти - от 65%. Сроки: утром 19.04. нужно отдать часть, остальное - позже.
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Необходимо написать реферат по экономической статистике
Тему работы в конце файла с методическими указаниями. Можно выбрать любую из 34 тем, только предварительно ее надо согласовать, может оказаться, что выбранная тема будет уже занята.
Объем работы —10 - 12 стр 12 шрифт, интервал 1
Работу необходимо выполнить в соответствии с методическими указаниями
Уникальность текста — 80 — 85 % по etetxt антиплагиат
Сроки — определиться с темой до 27 апреля, выполнить работу до 10 мая
Цена - 1500 р Оплата ЯДеньги
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