Диплом по экономике3

Необходимо написать курсовую работу на тему: "Развитие психолого-педагогических компетентности родителей подростков". Объем 30 страниц. Оригинальность не менее 60% на сайте Antiplagiat.ru. План утвержденный в приложении, методичка тоже в приложении. В работе 2 главы: теория+практика, Основа практической части ...