Параграф в дипломной работе

тема-Особенности с ухода при лишения пациента больного гриппа в условиях оплаты интенсивной терапии.теория+практика. До 21 апреля 25 стр.премет-Сестринское дело при инфекционных заболеваниях Антиплагиат 65
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Нужен один параграф 1.2. около 20стр.У меня тема "Разработка стратегии развития организации в авиационной промышленности" . Для анализа взято 8 российских авиационных предприятий: ФГУП РСК «МИГ», г. Москва, Смоленский авиационный завод, Казанское авиационное ПО им. Горбунова, ЗАО «Саратовский авиационный завод», ФГУП ПО «ПОЛЕТ», г. Омск, Казанское вертолетное ПО, Татарстан, ОАО «РОСТВЕРТОЛ», Ростовская область, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Проблема у меня возникла в 1.2 Анализ проблем стратегии развития организации в авиационной промышленности. Мне надо написать конкретные проблемы этих предприятий.
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