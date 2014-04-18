Параграф в дипломной работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен один параграф 1.2. около 20стр.У меня тема "Разработка стратегии развития организации в авиационной промышленности" . Для анализа взято 8 российских авиационных предприятий: ФГУП РСК «МИГ», г. Москва, Смоленский авиационный завод, Казанское авиационное ПО им. Горбунова, ЗАО «Саратовский авиационный завод», ФГУП ПО «ПОЛЕТ», г. Омск, Казанское вертолетное ПО, Татарстан, ОАО «РОСТВЕРТОЛ», Ростовская область, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Проблема у меня возникла в 1.2 Анализ проблем стратегии развития организации в авиационной промышленности. Мне надо написать конкретные проблемы этих предприятий.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
  • Похожие заказы

  • Курсовая по медицине

    тема-Особенности с ухода при лишения пациента больного гриппа в условиях оплаты интенсивной терапии.теория+практика. До 21 апреля 25 стр.премет-Сестринское дело при инфекционных заболеваниях Антиплагиат 65

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Реферат Экономическая статистика

    $42

    Необходимо написать реферат по экономической статистике Тему работы в конце файла с методическими указаниями. Можно выбрать любую из 34 тем, только предварительно ее надо согласовать, может оказаться, что выбранная тема будет уже занята. Объем работы —10 - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая по маркетингу

    . Тема: "Регулирование товарных запасов" Расчеты строго по методичке 16 вариант Пример выполнения прилагаю Оформление строго по требованиям метод.указаний срок на выполнение - 5 дней АП не ниже 70%

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реферат социология

    $50

    Необходимо написать реферат по социологии Тема работы: социальный тип и роль личности Объем работы 18 - 22 Требования по содержанию работы: 1.Введение(актуальность,постановки проблемы,обоснование выбора темы) 2. 2-3 основные главы раскрывающие тему исследования 3. Заключение с выводами по каждой главе 4. Список литературы *1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая работа по психологии

    Необходимо написать курсовую работу на тему: "Развитие психолого-педагогических компетентности родителей подростков". Объем 30 страниц. Оригинальность не менее 60% на сайте Antiplagiat.ru. План утвержденный в приложении, методичка тоже в приложении. В работе 2 главы: теория+практика, Основа практической части ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая по педагогике

    Тема: Позиционная обусловленность отрицательных местоимений и наречий в предложении План работы: -введение -обусл выбора - кто ею занимался 1.Теоретич.глава 2.Рассм.на примере литературы(напр. Роман,детские книжки) Срок сдачи: 22.04.2014 Жду предложений по цене!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад